Contributi per investimenti nei processi produttivi per le piccole e medie imprese: prosegue la raccolta delle domande

Pubblicità

Pubblicità



Rafforzare la crescita sostenibile delle piccole e medie imprese presenti sul territorio provinciale, sostenendo il rilancio della propensione agli investimenti produttivi, nonché il miglioramento dei processi aziendali delle stesse imprese, finanziando gli investimenti, materiali e immateriali.

Sono gli obiettivi che si pone il bando “Contributi per investimenti nei processi produttivi PMI” attivo dal 16 maggio scorso.

L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, promotore del bando, ricorda che si tratta di un’occasione preziosa per far crescere da un punto di vista tecnologico le aziende trentine in una logica di rafforzamento della competitività dell’intero sistema trentino.

Pubblicità Pubblicità

Gli incentivi sono rivolti alle Pmi già strutturate ed operanti sul mercato, con sede legale e/o operativa in Provincia di Trento. L’intervento rientra nel Programma operativo 2021-2027 FESR. Il soggetto istruttore dell’iniziativa è Trentino Sviluppo spa.

Tutti i dettagli sono disponibili a questo link: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributi-per-investimenti-nei-processi-produttivi-PMI-avviso-FESR-1-2022#page-content.

A chi si rivolge – Piccole e medie imprese che rientrino in una delle seguenti situazioni:

– essere iscritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Trento, con sede legale e operativa nel territorio della Provincia di Trento o con un’unità operativa attiva (indicata come unità locale nella visura camerale) nel territorio provinciale

– avere sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, ma con unità operativa attiva nel territorio provinciale prima dell’erogazione del contributo.

Responsabile delle procedure di istruttoria è l’ente istruttore, Trentino Sviluppo SpA.

Pubblicità Pubblicità



Misura contributiva- Il contributo che l’impresa può ottenere è determinato sulla base del costo del progetto, del regime di aiuto prescelto (regime de minimis o in regime di esenzione) e con riferimento alle spese ritenute ammissibili, il totale delle quali dovrà essere superiore a 200.000 euro e compreso nel limite massimo di 2.500.000 euro.

Iniziative ammissibili – Per accedere al contributo, l’impresa deve presentare un progetto e le relative spese da sostenere. Il progetto che presenterà dovrà consistere:

– nella trasformazione di un processo produttivo esistente;

– e/o nell’introduzione di un nuovo processo produttivo ulteriore rispetto ai processi produttivi già esistenti in azienda.

L’investimento oggetto di contributo deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Provincia autonoma di Trento e il progetto dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell’agevolazione da parte dell’ente istruttore.

Tutti i dettagli sono disponibili a questo link: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributi-per-investimenti-nei-processi-produttivi-PMI-avviso-FESR-1-2022#page-content