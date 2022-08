Arianna Ferrari in concerto a Tuenno insieme a Giorgio Vanni

Pubblicità

Arianna Ferrari farà tappa nella “sua” Val di Non.

La cantante trentina, che ha collaborato e cantato con alcuni tra i più grandi interpreti italiani e non (solo per citare gli artisti con cui ha duettato nel suo ultimo tour in streaming, parliamo di cantanti del calibro di Danilo Sacco, Papa Winnie, Marco Masini, Gianluca Grignani, Riccardo Fogli, Spagna, Fausto Leali, Daniele Groff, Sasha Torrisi, Marco Ligabue, Esa), salirà sul palco del teatro di Tuenno domenica 21 agosto alle 21.

Lo farà insieme al celebre Giorgio Vanni, interprete della maggior parte dei successi delle sigle tv dei cartoni animati nelle reti nazionali, per un grande concerto tutto da ascoltare e da gustare.

Arianna Ferrari è tra l’altro reduce dal brano “Radio CB”, presentato alla commissione artistica di Sanremo 2022 e cantato in coppia con Danilo Sacco, voce storica dei “Nomadi”.

La produzione dell’evento è affidata a Matteo Bianchi, produttore italiano di fama internazionale, per #mbproduzioni con la partnership di Dj Bike Studios.

L’appuntamento, che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Arianna Ferrari, è patrocinato dal Comune di Ville d’Anaunia.

