Weekend “caldo” a Coredo tra musica e moda

Musica, moda, allegria e divertimento. Saranno questi gli ingredienti principali del lungo weekend di iniziative e appuntamenti nel paese di Coredo, frazione di Predaia.

In cabina di regia, come da tradizione, la Pro Loco di Coredo e il Comune di Predaia, con in prima linea l’assessorato al turismo guidato da Gualtiero Walter Rizzardi.

Il ricco palinsesto prende il via questa sera, sabato 13 agosto alle 21, con il concerto dei “Mind the Gap” (nella foto sotto), gruppo rock/reggae trentino che animerà Piazza Santa Croce con musica dagli anni ‘50 fino ai giorni nostri.

Saranno le canzoni di Zucchero ad avvolgere il centro del paese noneso domani sera, domenica 14 agosto sempre a partire dalle 21, grazie al tributo proposto dalla band di Reggio Emilia “Canne da Zucchero” (nell’immagine di copertina in alto).

La sera di Ferragosto, lunedì 15 agosto a partire dalle 21, la piazza di Coredo assumerà i contorni una raffinata passerella con la sfilata “Moda sotto le stelle”, proposta curata come sempre da Luciano Brusinelli e Stefania Rizzardi con abiti di Baratto, Brenta Sport e Susat Michela (qui l’articolo).

A rendere vivo il territorio nel periodo estivo, dopo un paio d’anni complicati, sono state le associazioni e le Pro Loco di Predaia, tornate attive con grande disponibilità.

«Ai volontari coinvolti va un ringraziamento speciale – evidenzia l’assessora alla cultura e alle associazioni Ilaria Magnani –. Hanno lavorato tanto ed è grazie a loro se in Predaia stiamo vivendo un’estate vivace e ricca di appuntamenti».

