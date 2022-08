Tragico incidente nella notte a Isera, perde la vita un 21 enne di Avio

Pubblicità

Il drammatico incidente stradale è accaduto nella notte di oggi, sabato 13 agosto, verso le 1:30 sulle strade della vallagarina, lungo la strada provinciale 90 destra Adige tra gli abitati di Isera e Mori in località Mossano.

Per cause al vaglio degli inquirenti il conducente di una vettura con a bordo tre ragazzi ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e finendo fuori strada schiantandosi contro il muro di un’azienda agricola. Il mezzo avrebbe anche rischiato di travolgere alcune persone che erano sul lato a bordo strada.

Il violentissimo impatto ha fatto sbalzare Emanuele Campostrini, un 21 enne residente ad Avio, che era seduto nel sedile posteriore, presumibilmente senza cinture, fuori dalla vettura per alcuni metri.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con le ambulanze e i vari mezzi per prestare soccorso alle persone coinvolte. Sul posto per supportare i sanitari le squadre dei vigili del fuoco di Isera e Rovereto. Per accertare la dinamica e compiere tutte le formalità di rito è intervenuta la polizia stradale di Riva del Garda. Per il giovane 21 enne i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, troppo gravi le ferite riportate.

Illesi ma sotto choc gli amici che erano a bordo dell’auto che sono stati visitati dai sanitari.