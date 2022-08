San Michele all’Adige, si rinnova il servizio “Pedibus”

Pubblicità

Andare a scuola assieme, camminando, in sicurezza.

Sono questi gli obiettivi del progetto “Pedibus”, un sistema semplice ed efficiente che funziona come un vero autobus, ma a piedi, per coprire il tragitto casa-scuola. È facile da usare, fa bene alla salute e al clima. Contribuisce infine (aspetto tutt’altro che secondario) alla sicurezza, all’autonomia e alla salute dei bambini.

Si rinnova a San Michele all’Adige il servizio “Pedibus” per i bambini della scuola primaria di Grumo.

Gli interessati dovranno presentare l’iscrizione entro venerdì 2 settembre 2022 alla segreteria del Comune di San Michele all’Adige o tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

L’apposito modulo per la presentazione della richiesta è disponibile sul sito comunale www.comune.sanmichelealladige.tn.it

Firmando il modulo, tra le altre cose, i genitori si impegnano a informarsi prima dell’inizio di ogni mese, alla segreteria del Comune o sul sito internet, dei giorni e degli orari in cui verrà attivato il servizio.

Servizio che, per questioni di sicurezza, sarà attivato a seconda della disponibilità dei volontari, e con un minimo di 6 e un massimo di 20 bambini per linea, con precedenza a chi ha genitori o nonni volontari, ai residenti nel Comune di San Michele all’Adige e in ordine di presentazione della domanda.

