Programma Gol: approvato l’avviso numero 2 per aumentare le opportunità dei disoccupati attraverso specifici percorsi di Accompagnamento al lavoro

La Giunta provinciale su proposta dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro ha approvato l’Avviso pubblico numero 2 per l’attuazione del Programma Gol-Garanzia Occupabilità dei Lavoratori.

Si tratta del secondo bando, in ordine di emanazione, per avviare nel concreto le azioni in tema di politiche attive del lavoro previste dal progetto nell’ambito del PNRR per il Trentino. Con tali azioni, sottolinea l’assessore provinciale allo sviluppo economico, si intende migliorare l’occupabilità dei beneficiari dei servizi erogati tramite il ricorso alla rete dei soggetti accreditati, migliorandone la chance di accesso al mercato del lavoro.

Il provvedimento dà attuazione al Piano di attuazione provinciale, attraverso l’emanazione di un avviso pubblico per presentare domande di adesione per l’individuazione di soggetti realizzatori privati per l’erogazione di politiche attive del lavoro nell’ambito del Percorso 1 – Reinserimento lavorativo; Percorso 2 – Aggiornamento (upskilling); Percorso 3 – Riqualificazione (reskilling); Percorso 4 -Lavoro e inclusione.

L’avviso è rivolto agli enti accreditati per i servizi per il lavoro (o, in alternativa, che hanno in corso la richiesta di accreditamento al momento della presentazione della domanda).

Aderendo tali soggetti manifestano la disponibilità ad erogare politiche attive di cui al Piano Attuativo provinciale di Gol, con particolare riferimento a “Orientamento specialistico”, e “Accompagnamento al lavoro”, ”attivazione del tirocinio” e ”Incontro domanda offerta”.

Si stima che le attività erogate dai soggetti aderenti al bando possano riguardare un numero di beneficiari pari a 2.170.

