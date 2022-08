Noriglio in mano alle baby gang e al degrado. La denuncia di Andrea Bertotti

Pubblicità

A conferma di una serie di spiacevoli situazioni che si stanno verificando a Rovereto, una nuova denuncia arriva dal consigliere circoscrizionale e vicepresidente della locale Pro Loco Andrea Bertotti.

Il consigliere in una breve nota evidenzia l’escalation di atti vandalici e di malcostume che si stanno diffondendo nella vicina e, fino a poco tempo fa, tranquilla frazione di Noriglio.

«Ricevo frequenti segnalazioni e verifico personalmente episodi di una certa gravità – scrive Bertotti – oltre a una consolidata attività di spaccio, diffusa tra i giovani, sono sempre più gli atti vandalici che prevalentemente si verificano al Parco alle Pozze».

E ancora: «In questo bel luogo, dove persone di ogni età si ritrovano per passare qualche momento di relax all’aria aperta, gruppi di ragazzi (le cosiddette baby gang) passano il loro tempo a lordare e danneggiare la struttura adibita a sede della Pro Loco e tutto quanto capita sotto mano, i vicini bagni pubblici sono stati ancora chiusi dal Comune di Rovereto con tanto di avviso affisso che cita “atti vandalici”, il contenuto dei recipienti della vicina isola ecologica viene talvolta svuotato e tutto si riversa sulla strada o sul prato del parco con i recipienti stessi che vengono usati come punto d’appoggio per salire sul tetto della casetta usata dalla Pro Loco. Non di rado, infine, alcuni bambini e ragazzi che frequentano la zona dei giochi o il campetto di basket vengono presi di mira, insultati e minacciati da questi ragazzini spregiudicati».

Bertotti denuncia anche l’assoluto silenzio da parte delle istituzioni spiegando che non sono noti i motivi di questo comportamento. «Il sottocritto – conclude il consigliere – che quotidianamente è a contatto con parte della popolazione locale, percepisce un crescente senso di irritazione e sdegno, sia per ciò che sta succedendo, per il degrado di alcune zone, ma ancor di più per la poca attenzione da parte di coloro che sarebbero preposti a porre rimedio a questa spiacevole situazione. Proseguendo di questo passo, tra non molto chi potrà stare tranquillo saranno solo i balordi e i maleducati che di giorno in giorno, sentendosi impuniti, continueranno ad alzare l’asticella delle loro deplorevoli azioni».