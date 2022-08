Ancora auto danneggiate a Rovereto: ingenti i danni

Pubblicità

Sono notti di sonno agitate e di preoccupazione per i propri veicoli, quelle di molti roveretani in questa estate 2022.

Negli ultimi mesi, in città è risultata evidente la mancanza più totale di controlli e anche di rispetto verso le proprietà altrui.

Un’auto – per molte persone – può essere una necessità piuttosto costosa ed un giro dal meccanico per sistemare ammaccature e finestrini rotti si può rivelare una spesa extra che pesa davvero sul portafogli.

Ultima zona ad essere teatro di un vero e proprio raid notturno è stata quella di via Zeni: il parcheggio di fronte a Trentino sviluppo ha visto numerosi danni a varie auto parcheggiate.

Finestrini rotti, tante ammaccature e – apparentemente – neanche un furto. Situazione di certo peculiare che fa pensare che a compiere queste azioni sia stato qualcuno completamente acciecato dalla rabbia ed in balia di una vera e propria furia cieca.

Non che questo sia di consolazione, sia chiaro: un vetro rotto è pur sempre un vetro rotto. Che ci sia stato o meno il furto di oggetti in aggiunta, poco cambia: alla fine, il danno resta e a rimetterci sono sempre e solo i proprietari delle vetture.

Così come, vista la frequenza di questi incidenti, passa in secondo piano chi li commette e con quali motivazioni (ammesso e non concesso che ne abbia): in primo piano resta la mancata garanzia di sicurezza.

Non solo per le vetture, ma anche per i cittadini che faticano a dormire sogni tranquilli quando parcheggiano in città la propria auto.

Rovereto si trova all’inizio di un vicolo cieco: può sempre tornare indietro, migliorandosi e tornando a garantire una certa quiete (soprattutto mentale) ai propri cittadini, oppure può continuare su questa linea, senza garantire nulla e lasciando che i propri abitanti debbano arrangiarsi in caso di danneggiamenti o furti.

Mettere delle telecamere in città non sarà mai abbastanza: servono azioni concrete e veloci.

Serve qualcosa in più, perché i cittadini meritano molto più di una città in balia di sé stessa e di vandali di ogni genere.

