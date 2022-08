Violento scontro tra un furgone e una corriera a Santa Lucia di Ala, ferito un 48 enne

Pubblicità

Ancora un incidente stradale sulle strade della regione: intorno alle 11:30 – lungo la strada provinciale 90 della Destra Adige, nel centro abitato della frazione Santa Lucia di Ala – un furgone ed una corriera sono rimasti coinvolti in un terribile incidente.

Per cause in corso di accertamento, un furgone con a bordo un uomo di 48 anni, mentre stava procedendo in direzione nord, ha tamponato violentemente – rimanendo inoltre incastrato dopo essere uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico sul guard rail a causa del violento impatto – una corriera di trentino trasporti che stava procedendo nella stessa direzione.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della Stella d’Oro della bassa Vallagarina che gli ha prestato le prime cure. In supporto è giunta anche un’autosanitaria.

Per liberare l’uomo dalle lamiere del furgone sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Ala che hanno dovuto usare le pinze idrauliche. Dopo essere stato estratto e stabilizzato, il 48 enne è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso.

I rilievi saranno a cura della forze dell’ordine intervenute sul posto. Disagi alla viabilità sulla provinciale chiusa fino al primo pomeriggio in entrambe le direzioni, con deviazioni lungo l’autostrada o la strada statale 12 del Brennero.

