Si terranno sabato 13 agosto a Lonigo i funerali di Willy, il 17 enne annegato nel lago di Lavarone

Pubblicità

Pubblicità



Si terranno alle 10:00 di domani mattina – sabato 13 agosto – nel Duomo di Lonigo i funerali di Willy, il 17 enne annegato nel lago di Lavarone lo scorso martedì. (QUI link)

Nel pomeriggio di ieri, dopo giorni di ricerche rese difficili dalla scarsa visibilità in acqua, il lago di Lavarone ha restituito il corpo di Willy ai genitori ed al fratello. (QUI link)

Anche i Vigili del Fuoco Volontari Lavarone – come il Comune di Lavarone (QUI link) – hanno affidato ai social un messaggio di vicinanza alla famiglia del giovane che hanno cercato per due giorni, in aggiunta ad un ringraziamento a tutti coloro coinvolti nelle ricerche.

Pubblicità Pubblicità

“I vigili del fuoco volontari di Lavarone vogliono esprimere sincera e affettuosa vicinanza alla famiglia e agli amici di Willy.

Sono stati due giorni intensi, iniziati con la speranza che tutto si risolvesse al più presto con una buona notizia e terminati con il dolore e lo sconforto per quanto successo al povero ragazzo.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nella ricerca: i colleghi volontari di Calceranica e di Mattarello, che sono intervenuti con i loro mezzi acquatici, i vigili del fuoco permanenti di Trento, la Croce Rossa, gli Psicologi per i popoli, le Forze dell’ordine, il Comune di Lavarone e tutti coloro che ci hanno supportato durante le tante ore passate al lago, compresi gli operatori turistici.“

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità