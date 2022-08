Scioperi del personale Ryanair e EasyJet: disagi e voli a rischio fino a gennaio

Pubblicità

Pubblicità



C’è un po’ di burrasca in casa Ryanair: dopo l’addio – si spera temporaneo – alle vantaggiose offerte che avevano consacrato la compagnia irlandese tra i low cost più acquistati (QUI link), fino a gennaio ci sarà il rischio di scioperi settimanali negli aeroporti iberici.

Fino al prossimo 7 gennaio 2023 negli scali iberici (Alicante, Barcellona, Girona, Ibiza, Madrid, Malaga, Santiago di Compostela, Siviglia, Palma, Valencia), c’è il rischio di scioperi settimanali del personale spagnolo, ma non solo.

Anche la collega EasyJet non se la passa meglio per quanto riguarda i disagi sul traffico aereo.

Pubblicità Pubblicità

Nello specifico: in Italia, dal 27 luglio al 5 settembre, non è possibile organizzare scioperi. Tuttavia è possibile che dal 6 settembre ci si ritrovi a far fronte con dei disagi nei maggiori aeroporti della penisola.

Per quanto riguarda la Spagna, invece, dal 12 al 14 agosto, dal 19 al 21 agosto e dal 27 al 29 agosto sono previsti tre scioperi di 72 ore l’uno che metteranno probabilmente in crisi i viaggiatori di tutta Europa.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità