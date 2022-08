Ryanair: è finita l’Era dei voli a 10 euro

Pubblicità

Il caro petrolio tappa le ali alla compagnia irlandese Ryanair e mette fine all’Era dei voli a 10 euro e delle offerte di voli a 0,99 euro o 1,00 euro.

Secondo quanto riportato dall’amministratore delegato del gruppo Michael O’Leary, intervistato di recente dalla BBC, il caro energia e la guerra in Ucraina hanno iniziato a gravare sul settore aereo.

Michael O’Leary ha dichiarato che – almeno per un certo numero di anni – non ci saranno più le offerte imperdibili di voli a 0,99 euro e 9,99 euro: le tariffe di Ryanair partiranno quindi dalle offerte a 19,99 euro; 24,99 e 29,99. La tariffa media sale qui di a 50 euro, contro i 40 dello scorso anno.

La guerra in Ucraina e l’aumento dei prezzi sul carburante, però, non fermano i viaggiatori alla ricerca di servizi low cost.

A fermarli – o quantomeno a creare loro dei disagi – potrebbero invece essere gli scioperi settimanali in casa Ryanair che si protrarranno fino al prossimo 7 gennaio 2023 negli scali iberici e che quindi creeranno notevoli disagi in tutta Europa.