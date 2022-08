“Quello che possiamo imparare in Africa”: Cavareno incontra don Dante Carraro

Pubblicità

«La vera interconnessione che, forse solo ora è davanti agli occhi di tutti, ha come posta in gioco più alta la salute globale». Siamo tutti sulla stessa barca ed è solo cercando insieme il ritmo giusto della navigazione che potremo andare avanti.

Nell’ambito della rassegna letteraria “Cavareno incontra”, domani sera, sabato 13 agosto alle 18, in Piazza Prati arriverà don Dante Carraro, direttore di “Medici con l’Africa CUAMM”, che, insieme al medico Mario Battocletti appena rientrato dall’Etiopia e dalla Tanzania, presenterà il libro “Quello che possiamo imparare in Africa – La salute come bene comune”.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Gruppo Donne Viola di Cavareno, è a scopo benefico e sarà moderato dalla giornalista Diamante D’Alessio.

Il volume, scritto con Paolo di Paolo, racconta l’impegno dell’Ong “Medici con l’Africa CUAMM”, dove la particella “con” interpreta il senso di un impegno non solo per l’Africa ma, anche, per tutti noi.

Uno sguardo verso il futuro che ci faccia capire che «il lamento serve poco; ciò che fa la differenza è passare dal lamento al rammendo».

