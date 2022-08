L’Asuc di Tuenno sistema la strada forestale, il consigliere Santini si complimenta col direttivo

Pubblicità

La strada forestale di tipo B al Lago di Tovel è stata sistemata nell’ultimo periodo dalla neonata Asuc di Tuenno, che da quando è stata istituita si è messa subito all’opera per migliorare il territorio.

Un’opera per la quale il consigliere di minoranza Marco Santini si è voluto complimentare pubblicamente, attraverso un post pubblicato sul gruppo Facebook “Ses da Tuen se…” con tanto di documentazione fotografica.

«Devo complimentarmi con tutto il direttivo del comitato Asuc di Tuenno per la sistemazione della strada forestale di tipo B circonvallazione Lago di Tovel – scrive Santini –. Contribuendo autonomamente ha fatto risparmiare un paio di centinaia di migliaia di euro alle casse del Comune di Ville d’Anaunia. Con l’avanzo di queste risorse si potranno sistemare altre strade di utilizzo pubblico».

«L’esempio di come è stato operato per la sistemazione – aggiunge il consigliere – è sicuramente da esportare in altre strade forestali e comunali (non asfaltate)di libero accesso».