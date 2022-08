La Pro Loco di Tassullo si rinnova: Luca Pilati è il nuovo presidente

Pubblicità

Luca Pilati “promosso” presidente dopo anni da vice, ruolo che sarà ora ricoperto da Michele Valentini. Roberto Zambiasi nei panni di segretario e il presidente uscente Cristian Valentini che invece svolgerà l’incarico di cassiere.

Nei giorni scorsi il consiglio direttivo della Pro Loco di Tassullo si è riunito per il rinnovo delle cariche sociali, per eleggere coloro cioè che per i prossimi 4 anni saranno chiamati a guidare l’associazione conosciuta anche al di fuori dei confini provinciali e regionali grazie soprattutto al grande evento “4 Ville in Fiore”.

Un gruppo giovane ma competente, che, appena insediatosi, è stato subito chiamato a organizzare la tradizionale “Festa a Malga Tassulla” (nella foto sotto), evento che domenica scorsa ha richiamato alle pendici del Monte Peller più di 350 persone.

Il neopresidente si dice soddisfatto di quanto organizzato. «Sono veramente contento di come sia andata la giornata, visto che le previsioni meteorologiche non erano delle migliori – spiega Luca Pilati –. Verso le 8 di mattina uno dei miei collaboratori ha postato sui social network le fotografie del nostro arrivo alla malga per i preparativi con il bel tempo, in modo che dal paese le persone vedessero le condizioni meteo e accorressero in massa alla festa. Ho potuto notare che dei partecipanti circa il 70% aveva meno di 50 anni e c’erano molte famiglie con bambini. Erano presenti tanti nostri concittadini, ma anche molte persone che erano venute a conoscenza dell’appuntamento dall’opuscolo delle iniziative dell’Apt Val di Non».

Nel corso della giornata, che ha visto anche la benedizione da parte di don Franco Torresani del nuovo spaccio di prodotti della malga “Bait dei Asni”, sono accorsi alla manifestazione anche il sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini, la sua vice Monica Marinelli, l’assessore alle foreste e alla montagna Felice Pinamonti e diverse autorità locali.

«Ci tengo a rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i componenti del direttivo che hanno partecipato a questa nostra prima manifestazione e a tutti i collaboratori volontari che si sono prodigati ad aiutarci – aggiunge il presidente –. Senza il loro prezioso aiuto non avremmo potuto organizzare al meglio la festa sulla Malga Tassulla».

Il prossimo grande evento organizzato dalla Pro Loco, a cui il direttivo dà a tutti appuntamento, è in programma in autunno.

Il weekend del 22 e 23 ottobre a Tassullo si svolgerà la 13esima Rassegna Concorso dei Formaggi di Malga della Val di Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella “Formai dal Mont”.

