La festa dell’Assunta in mano ai giovani della Proloco di Villa Lagarina

Dopo i tantissimi complimenti sull’edizione 2021 i giovani della Proloco di Villa Lagarina provano a riportare la festa del paese nella piazza principale di Santa Maria Assunta. “Nonostante tutte le complessità organizzative che una festa di questo calibro accentra sulle spalle di poche persone siamo pronti all’edizione 2022“, aggiungono.

Si parte dopo la prova dell’anno scorso con un modello nuovo, di servizio al tavolo con palmari e bancomat portatili senza creare code o assembramenti e garantendo ai cittadini di stare al tavolo in compagnia senza doversi mettere in fila per pagare o per attendere la preparazione delle pietanze.

Tanti i volontari che hanno dato la loro adesione al montaggio, smontaggio delle strutture e hanno garantito la presenza durante le tre serate. Non mancheranno i momenti religiosi per i più credenti ma rimarrà una festa aperta a tutti. Un ricco vaso della fortuna ed un ricco menù saranno disponibili tutte le tre serate. Novità 2022 le fortaie al pistacchio e le fortaie salate! Continueranno ad essere presenti Frittura di pesce, spatzle, amatriciana e tutti i secondi.

Per i più piccoli la babydance tutte le sere ed un laboratorio sul “sale alle erbe” al Parco Guerriere Gonzaga sabato questo che ha quasi fatto SOLD OUT. Per i più grandi una visita guidata alla meravigliosa chiesa barocca di Villa Lagarina che ha già esaurito i posti. Ottima musica, ottimo cibo e ottima location in piazza. Vi aspettiamo. I giovani della Pro Loco.

Informazioni utili: Festa dell’Assunta 13-14-15 agosto 2022. Si svolgerà a Villa Lagarina (TN), nella Piazza S. Maria Assunta. Evento organizzato dalla Proloco di Villa Lagarina.Altre informazioni si trovano sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

Se gli eventi e le vicissitudini sono le radici di ogni storia, la Sagra dell’Assunta per Villa Lagarina rappresenta un segno profondo. Festa votiva prima che popolare, di antiche origini e gloriosi fasti, legati alla fede religiosa e alle tradizioni. Da sempre un momento di intensa partecipazione emotiva per tutti.

La chiesa di Villa Lagarina è consacrata da quasi 500 anni alla Madonna Assunta. Da più di 100 viene portata in processione per le vie del paese la statua che ancora oggi si venera. Sono tempi duri questi, le tensioni sono palpabili, incombe una nuova minaccia di guerra. Ma il 15 d’agosto si festeggia. Per un giorno si pensa solo a stare allegri, a incontrare gli amici, a stare insieme con serenità e allegria. Festa della gente per la gente.

Il ricavato della festa andrà a sostegno di associazioni che versano in situazioni di necessità e a persone di buona volontà che operano in comunità lontane: la Caritas Decanale e padre Claudio in Perù. Inoltre, una parte verrà donata anche all’Asilo infantile Gio-Batta e Rosa Riolfatti O.D.V. Questo è bello. Questo è fare festa. Insieme. Buona sagra

a tutti.