Era evaso dai domiciliari, 25 enne del Burkina Faso arrestato a Levico Terme

Ieri sera, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pergine Valsugana è intervenuta presso la Stazione Ferroviaria di Levico Terme, poiché il Capotreno del regionale proveniente da Bassano del Grappa (VI) e diretto a Trento aveva segnalato alla centrale operativa della Compagnia di Borgo Valsugana, la presenza a bordo di un uomo, di origine straniera, che si rifiutava di indossare la mascherina FFP2, come imposto dalle norme anti-Covid e di esibire il biglietto.

Dopo averlo fatto scendere dal convoglio, che ha proseguito la sua corsa verso la destinazione finale, i militari hanno condotto l’uomo in caserma, in quanto privo di documenti, che all’esito degli accertamenti è risultato essere un 25enne del Burkina Faso, su cui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso il 2 agosto scorso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, per il reato di evasione dal luogo di restrizione agli arresti domiciliari, nel comune di Cassola (VI).

L’uomo era ai domiciliari, poiché aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il 25enne è stato condotto presso la casa circondariale di Trento.

