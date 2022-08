Ecco la donna più desiderata dagli italiani per una «scappatella»

Pubblicità

Siamo a ferragosto, molti di noi magari sotto gli ombrelloni in riva al mare oppure all’ombra di un pino in montagna.

Durante queste giornate di ferragosto si dimenticano i problemi per qualche ora, magari anche il lavoro, e si sogna magari qualche scappatella.

Sono molti i motivi per cedere alla tentazione della più classica “scappatella” d’agosto (fugace storiella leggera e divertente della quale non rimane traccia alcuna al rientro dalle ferie). E indicarne almeno altrettanti per cui no, sarebbe decisamente meglio evitare. Ma scoprire anche i “perché sì” e i “perché no” si assomigliano, sono quasi speculari e si possono persino leggere al contrario.

Andare in vacanza lontanissimo o restare in città: entrambi set perfetti per intrallazzi di questo genere. Rassegnarsi, che le cose dell’amore non sono mai né del tutto chiare né semplici. Poi, a settembre, si vedrà

Quali sono le donne più calde e affascinanti di questa bollente estate con le quali gli italiani farebbero volentieri una scappatella? Ce l’ho dice Incontri-ExtraConiugali.com, che ha stilato una classifica delle donne più calde ed affascinanti di quest’estate 2022.

Al primo posto, tra le più desiderate dagli italiani, si colloca Wanda Nara (foto) che recentemente ha postato un video (clicca qui per vederlo) senza veli tra gli scogli di Ibiza e molti scatti hot che la manager ha condiviso su Instagram, mostrandosi seducente come non mai.

Wanda si mostra in tutta la sua bellezza in un video ad alto contenuto erotico sulle note di “Hawaii” di Maluma, in un climax di sensualità: dapprima intenta in una doccia provocante, poi sfoggiando uno dei suoi micro bikini che non lasciano grande spazio all’immaginazione, con il lato B in bella vista e trasparenze che svelano un po’ tutto, complici le acque cristalline di Ibiza in un crescendo di erotismo, fino a quando Wanda non si mostra completamente nuda tra gli scogli

Wanda Nara, che —dopo i suoi video «hot» su Instagram— registra il 90% dei consensi. Ma sul podio ci sono anche Alena Šeredová, con l’85% delle preferenze e l’attrice statunitense Kristen Stewart, che conquista l’82% delle preferenze.

Quindi la simpatica Cecilia Rodriguez che conquista il 78%, Ilary Blasi (75% e la supermodella russa Irina Shayk con il 74% delle preferenze. Poi ancora —a sorpresa— Emma Marrone, al settimo posto con il 71% e Simona Ventura, con la quale quasi 7 italiani su 10 (68% del campione) vivrebbe volentieri un’avventura.

Seguono nella top-10 delle preferite dagli uomini l’italianissima attrice ed influencer Taylor Mega (65%), che con le sue fotografie sempre più accattivanti sta regalando ai suoi fan un’estate di grandi emozioni, e Federica Nargi (62%) che chiude il ranking al decimo posto. (clicca qui per vedere il video di Wanda Nara)