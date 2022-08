Chiuso l’Hotel Des Alpes di Serrada di Folgaria: l’impianto antincendio non funzionava correttamente

Pubblicità

Pubblicità



Durante un’ispezione dei Nas dei Carabinieri, e dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento, l’Hotel Des Alpes di Serrada di Folgaria ha davvero fatto un brutto scivolone.

Le irregolarità riscontrate nell’Hotel a tre stelle che si trova all’inizio del paese (se si sale da Rovereto e Terragnolo) erano tali da non lasciare scelta al sindaco di Folgaria Michael Rech, il quale ha dovuto far chiudere e sgomberare l’hotel.

Gli ospiti presenti sono stati ricollocati in una delle altre strutture presenti in zona.

La direzione dell’Hotel Des Alpes però non concorda con quanto rilevato dai Vigili del Fuoco e dai Nas e la situazione è risultata essere un vicolo cieco.

Pubblicità Pubblicità

Ma cosa è successo? Mercoledì 10 agosto, dopo aver ricevuto una segnalazione, Nas e Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo nella struttura ed hanno rilevato gravi mancanze nei sistemi di sicurezza, nello specifico in quelli antincendio. Di conseguenza, si è deciso di procedere con la chiusura immediata della struttura e lo sgombero dei clienti fino a quando le mancanze dell’impianto antincendio non verranno colmate.

Gestito dalla Ale Zerosei srl di Seravezza (Lucca, Toscana) e di proprietà di Patrimonia srl (Verona, Veneto), Hotel Des Alpes conta 44 stanze ed una posizione strategica sia per chi vuole andare verso il monte Finonchio che per chi invece vuole raggiungere la Martinella per spostarsi comodamente lungo i vari collegamenti dell’altipiano.

Il problema, ora, è la presa di responsabilità da parte di gestori e proprietari: in ogni caso, la struttura rimarrà chiusa fino a quando l’impianto non verrà messo in regola.