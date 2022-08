Ville d’Anaunia in sfida: al Parco di Rallo un simpatico torneo a squadre

Pubblicità

Il weekend ormai alle porte sarà animato da un torneo di sfide goliardiche a squadre in cui divertimento e amicizia saranno gli ingredienti principali.

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto il Parco di Rallo ospiterà le competizioni tra le varie formazioni dei paesi di Ville d’Anaunia.

In cabina di regia nell’organizzazione dell’evento il Gruppo Giovani Quattro Ville (nella foto), che, dopo quattro imperdibili edizioni di “The end”, ha deciso di riproporre il torneo di sport e musica in collaborazione con il Comune di Ville d’Anaunia.

Davvero ricco il programma, che prevede diversi giochi uno più spassoso dell’altro: venerdì 12 agosto ci saranno “Finchè tiran, tiran” (tiro alla fune) e “No farme crodar le bale” (gincana a staffetta tenendo in bocca un cucchiaio con pallina in equilibrio); sabato 13 agosto sarà la volta di “El pù fort l’è su en cima” (trasportare una gomma del trattore in salita), “Na barela de comedie” (percorso con carriola e persona a bordo) e “Stage dent” (corsa con i sacchi); domenica 14 agosto toccherà quindi a “(A)mizi come prima” (gioco a squadre con acqua), “Dage la vouta” (corsa campestre) e “Finimondo” (gioco a sorpresa).

Tutti i giorni ci saranno “Vei che fen na briscola” (torneo di briscola), “Cater-ina” (torneo di mora) ed “Esci quelle bocce” (torneo di bocce).

Venerdì, sabato e domenica, dopo le sfide, grandi festeggiamenti per tutta la notte con musica e divertimento grazie all’evento “Back to the Tananight”. Per tutta la durata della manifestazione ci saranno panini caldi, pizze e zona bar.

