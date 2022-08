Via libera all’accordo Calenda – Renzi: «Abbiamo deciso di provarci»

Pubblicità

“Tutti parlano da giorni di ‘Terzo Polo’.Abbiamo deciso di provarci”.

Così, in un post su Facebook, Matteo Renzi annuncia di aver raggiunto l’accordo con Azione, spiegando che “il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità” e invita: “Non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità”. Il leader di IV conclude con un appello: “Adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l’Italia dai sovranisti e dai populisti”.

E’ stato quindi definito l’accordo elettorale tra il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda. “Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Cottarelli non c’era quando c’eravamo dentro noi, credo che lì sia stato fatto per poter dire agli elettori non c’è Calenda ma c’è Cottarelli. Una mossa contro di me? Credo di sì. Ma l’ho commentata con un certo fair play. Penso che Cottarelli commetta un grave errore perché va in una coalizione in cui metà del Pd e tutto quello che sta a sinistra del Pd e il M5S che tornerà con il Pd due minuti dopo le elezioni non condividono nulla di quello che lui ha raccontato agli italiani negli ultimi cinque anni. Sono contento di avere Cottarelli in Parlamento perché è una persona di qualità”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda a Rtl 102.5.

Gli ultimi giorni ha detto ancora Calenda “sono stati giorni tumultuosi” e “ho imparato che in politica, a differenza delle aziende, finché non hai chiuso non hai chiuso. Vediamo. Ciò che è importante è che si crei un’alternativa a questa situazione, ha affermato Calenda parlando dell’accordo elettorale e di coalizione con Italia Viva di Renzi”. Alla fine ha ringraziato Matteo Renzi per la generosità.

Viene confermata la divisione dei collegi 50 -50 e la predominanza nelle quote di partecipazione tv al leader di Azione. Con la lista unica, secondo i piani di Renzi e Calenda, un partito avrà un capogruppo alla Camera, un altro al Senato.

A palazzo Madama dovrebbe correre l’ex premier mentre alla Camera il leader di Azione. Secondo i primi sondaggi il partito unico del terzo polo sarebbe ad oggi al 6%. Tutti i seggi del nuovo apparentamento saranno sottratti alla sinistra