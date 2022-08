Via libera al passaggio da 600 a 400 metri per la definizione di zona montana

Pubblicità

In Prima commissione è stato espresso parere positivo, con 5 sì e 2 astenuti, alla delibera che contiene un atto organizzativo, che prevede cambi di attribuzioni interne alla Pat.

La segreteria della Giunta e le competenze in materia elettorale vengono spostate nel Dipartimento affari e relazioni istituzionali; le competenze della privacy al Dipartimento organizzazione, personale e affari generali.

Altro parere quello sulla delibera che abbassa a da 600 a 400 metri sul livello del mare il requisito per per la definizione di zona montana e alza da 30 a 50 mila euro il finanziamento, su un capitolo complessivamente di 150 mila euro, per i progetti di sviluppo delle zone montane.

La delibera, che ha ricevuto 7 sì e un voto di astensione, ha già ricevuto il via libera del Cal.

Alex Marini, esponente di 5 Stelle, ha detto che il criterio dei 400 metri, già applicato in alcune norme, ha danneggiato alcune aziende della zona di Storo.

L’assessore competente ha risposto che le quote per le zone montane sono riferite ai comuni e non alle singole aziende, almeno che queste ultime, nelle domande, non abbiano dichiarato di lavorare a quote inferiori.