Si schianta sul marciapiede con l’auto: ferito un 84 enne

Pubblicità

Pubblicità



Ancora un incidente stradale in Trentino: nella mattinata di mercoledì 10 agosto, una vettura con a bordo un 84 enne è andata contro un marciapiede verso le 10:30, nel centro abitato di Tonadico in Primiero.

L’84 enne, mentre stava procedendo lungo via Sorelle Lucian, ha perso il controllo della propria auto andando quindi a finire sul marciapiede dove – fortunatamente – in quel momento non stava transitando nessuno.

L’uomo, subito soccorso da un’ambulanza dei sanitari del 118, non avrebbe riportato gravi lesioni. Ad accertare la dinamica di quanto accaduto sarà la la Polizia Locale. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Feltre per le cure del caso: dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso feltrino le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità