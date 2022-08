Scuola e insegnanti: servono dei paletti, la scuola non deve annientare la vita privata dei docenti

Pubblicità

Tra pandemia, didattica a distanza, riunioni e lezioni in presenza, riunioni a distanza, mail continue, circolari e preparazione delle lezioni, negli ultimi due anni il lavoro dell’insegnante è davvero diventato un lavoro per pochi.

Il problema è la totale mancanza di paletti. Le e-mail inviate in serata (e tarda serata), le chiamate ed i messaggi che si protraggono ben oltre gli orari delle lezioni e delle riunioni portano i docenti a reggere a fatica questi ritmi.

Oltre le lezioni c’è infatti un grande carico di lavoro sia didattico che organizzativo e burocratico. Le lezioni vanno preparate, i compiti vanno corretti, c’è l’arricchimento dell’offerta formativa, gli aggiornamenti, i corsi, i colloqui con i genitori (e le chiamate ad ogni ora del giorno e della sera)… un vero mare magnum di lavoro e di cose a cui star dietro con attenzione.

Tra le tante problematiche che la scuola italiana dovrà affrontare: la mancanza di confini tra vita privata e insegnamento merita di essere uno dei primi punti all’ordine del giorno.

Perché si parla tanto di umanità sul posto di lavoro, specie nelle aziende, ma non si pensa mai che quelle persone che stanno dietro ad una cattedra e che devono insegnare alle nuove generazioni sono degli esseri umani con una famiglia, una casa, dei genitori, forse dei figli o degli animali.

Quando si è dipendenti in un’azienda spesso si combatte per i weekend liberi, per le ferie e per non ricevere chiamate al di fuori del proprio orario di lavoro: perché lo stesso non deve valere per gli insegnanti?

A nessuno fa piacere essere chiamato al telefono alle 6 del mattino o alle 11 di sera. Lo stesso vale per le email: 30 email al giorno a partire dalle 6 del mattino fino a serata inoltrata. È sano, per un docente, vivere così? A meno che non si tratti di un’emergenza, i docenti dovrebbero avere il diritto di vivere e avere una vita oltre alla scuola.

“L’orario di lavoro è il periodo di tempo che una persona dedica al lavoro retribuito. Il lavoro non retribuito come le faccende domestiche personali, la cura dei bambini o degli animali domestici non sono considerati parte della settimana lavorativa.“

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile leggere che “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.” (QUI il link)

Insegnare è un lavoro e le definizioni sopra riportate dovrebbero venire rispettate comunque, nonostante per quanto riguarda l’offerta formativa e tutto ciò che concer ci sia il Ministero dell’Istruzione a tenere tra le mani le redini di tutto ciò che riguarda appunto l’istruzione. (QUI il link)

Mentre si procede verso un ritorno alla normalità cui tutti eravamo abituati prima della Pandemia del 2020, ci deve essere anche una valutazione delle condizioni di lavoro dei docenti.

Recentemente, vari enti dedicati alla salute sul lavoro, hanno concordato nel dire che avere un rapporto equilibrato tra lavoro e tempo di riposo è fondamentale per il benessere fisico e psicologico della persona. Un lavoratore sereno e dalla mente fresca riuscirà sempre ad essere più entusiasta, dinamico e soddisfatto della propria professione. Salvo emergenze, quindi, basta email, chiamate e sms oltre l’orario prestabilito.

