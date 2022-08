Rissa tra immigrati a Trento, Lega: «Ianeselli incapace di garantire sicurezza»

Pubblicità

“La mega rissa con lancio di bottiglie tra immigrati di questa notte in piazza Santa Maria Maggiore è l’ennesima dimostrazione che a Trento esiste un serio problema di sicurezza dove bande di spacciatori lottano per capeggiarsi il mercato della droga”. È la denuncia che arriva dal commissario della Lega Trentino Diego Binelli e dal consigliere provinciale Devid Moranduzzo.

“Piazza Santa Maria maggiore è una delle piazze più belle della nostra città –– continuano gli esponenti leghisti – ed è ormai diventata il punto di incontro di spacciatori e tossicodipendenti che fanno ormai quello che vogliono a danno della città e dei residenti che sono ormai stanchi di questa situazione che dura da mesi.

Ianeselli deve finirla di dire che in città va tutto bene – concludono Binelli e Moranduzzo– perché le immagini dei video che circolano sui social in queste ore dimostrano che il sindaco ignora il problema o peggio ancora fa finta di nulla in nome del solito buonismo di sinistra che non punterebbe mai un dito nei confronti di un immigrato anche se criminale della peggior specie”.

Come riportato in un articolo pubblicato stamane sul nostro quotidiano circa una decina di africani se le sono date di santa ragione, con pugni, calci e lancio di bottiglie. Uno spettacolo davvero desolante per la nostra bella città. Il video (clicca qui per vederlo) rende davvero l’idea della situazione che ormai è sfuggita di mano.

Cocci di bottiglia da tutte le parti, liquidi per terra, rifiuti da tutte le parti. Uno spettacolo deplorevole in una delle piazze più belle d’Italia. Per la giunta comunale di sinistra si tratta di «Effetti collaterali», oppure addirittura di «provocazione artistica».

Tant’è che la piazza è ormai diventata il punto di aggregazione di spacciatori, ubriaconi, drogati e fancazzisti. La piazza è diventata una latrina a cielo aperto per effetto delle bevute abbondanti durante le lunghe permanenze dei nullafacenti, alcuni dei quali cìè da scommetterci mantenuti da qualche sussidio elargito dal comune.

