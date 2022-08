“Moda sotto le stelle”: lunedì 15 agosto a Coredo la 15^ edizione

Pubblicità

Pubblicità



“Moda sotto le stelle”: ferragosto a Coredo sarà davvero ‘stellare’: un connubio di moda, musica e spettacolo all’insegna della classe e dell’eleganza. Una serata esclusiva presentata dal noto conduttore e cantante Luciano Brusinelli che avrà al suo fianco la stupenda Stefania Rizzardi.

In piazza della Chiesa a Coredo alle 21.00, “Moda sotto le stelle” è giunta alla 15^ edizione: ci sarà l’attesissima sfilata di moda che presenterà gli abiti di Brenta Sport (moda sportiva e casual), Baratto (moda elegante e moda sposo) e Michela Susat (moda sposa).

La musica sarà a 360°: parteciperanno Stefano Visintainer al pianoforte, il cantautore trentino Joba e la cantante bolzanina Lorenza Maccagnan. Ma non finisce qui: ad allietare anche i più piccoli ci penserà Oscar Strizzi con il suo strabiliante spettacolo di ombre cinesi.

Pubblicità Pubblicità

Non poteva mancare la danza con i fantastici ballerini Mattia Zini e Violeta Jovanovyc. E per concludere in bellezza musica dj set ‘di nicchia’ con i vinili di Alessandro Cappelli in arte ‘Alle’. Immancabile brindisi finale con bollicine e stuzzichini a cura di Trentino Catering.

La serata è stata organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Predaia in collaborazione con la Pro Loco di Coredo e Coordinamento Teatrale Trentino.