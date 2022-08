Mega rissa tra stranieri in centro storico nella notte – IL VIDEO

Pubblicità

Nuova mega rissa durata parecchi minuti ieri sera poco prima di mezzanotte in piazza santa Maria Maggiore.

Circa una decina di africani se le sono date di santa ragione, con pugni, calci e lancio di bottiglie. Uno spettacolo davvero desolante per la nostra bella città. Il video (clicca qui per vederlo) rende davvero l’idea della situazione che ormai è sfuggita di mano.

Per ragione di privacy abbiamo dovuto oscurare i visi dei protagonisti e per questo non è possibile vedere le condizioni di degrado in cui versava in quel momento la piazza, prima ancora che cominciasse la lite.

Cocci di bottiglia da tutte le parti, liquidi per terra, rifiuti da tutte le parti. Uno spettacolo deplorevole in una delle piazze più belle d’Italia. Per la giunta comunale di sinistra si tratta di «Effetti collaterali», oppure addirittura di «provocazione artistica».

Tant’è che la piazza è ormai diventata il punto di aggregazione di spacciatori, ubriaconi, drogati e fancazzisti. La piazza è diventata una latrina a cielo aperto per effetto delle bevute abbondanti durante le lunghe permanenze dei nullafacenti, alcuni dei quali cìè da scommetterci mantenuti da qualche sussidio elargito dal comune.

Le panchine, tanto belle per i turisti, si trasformano al calar della sera in plateatici per bivacchi notturni di extracomunitari, che sono sepre i soliti utenti della piazza che, tra le altre specialità, intimidiscono i residenti, importunano i passanti ecc ecc.

Il risultato è sempre lo stesso. Risse, grida, urla e botte da orbi fra gente, per lo più straniera che probabilmente è irregolare sul nostro territorio.

Sul posto, tornando alla cronaca, sono poi arrivati i Carabinieri chiamati dai residenti che ormai non ce la fanno più. Grazie alle forze dell’ordine i bollenti spiriti si sono calmati, almeno per le prossime 24 ore.

Stasera naturalmente è pronta la replica. (clicca qui per vedere il video integrale)

La domanda forse impertinente che molti cittadini pongono ora alla giunta è: «il Sindaco della notte è ancora in Canada a spiegare agli indigeni come gestire i problemi della criminalità e del degrado cittadino notturni? Oppure è già a letto dopo le ore 21:00»

Per fortuna Dolomiti ambiente già di prima mattina ha fatto pulizia nella zona garantendo così il regolare inizio del mercatino del giovedì e l’incolumità del transito dei primi pedoni e di eventuali cani al seguito.

