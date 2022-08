Mamma orsa in giro con i cuccioli a Spormaggiore – IL VIDEO

Pubblicità

La ripresa è stata eseguita ieri nelle campagne vicino a Spormaggiore.

Come si sente nel video la famiglia che riprende l’orso parla a bassa voce per non disturbare l’animale.

Si vede la mamma che dolcemente accompagna i suoi 3 cuccioli lungo il prato prima di addentrarsi nel bosco e scomparire. (clicca qui per vedere il video integrale)