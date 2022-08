La crescita dell’Euregio: il presidente della Provincia e dell’Euregio incontra la Federazione degli Schützen

Pubblicità

Pubblicità



Un incontro che è l’occasione per proseguire il dialogo su tutte le idee e contributi utili per valorizzare l’identità comune di Trentino, Sudtirolo e Tirolo e quindi della nostra “casa comune”, l’Euregio.

Continuando il percorso già avviato e potenziando le iniziative che coinvolgono i giovani, il mondo della cultura, il volontariato, ma anche l’economia, l’agricoltura, la scuola, il turismo. Per una crescita dell’Euregio Trentino Alto Adige Tirolo come comunità sempre più unita, orientata al futuro, all’innovazione e alla collaborazione tra i territori.

È quanto ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, in veste di presidente in carica dell’Euregio, nell’incontro di ieri nella sede di piazza Dante con una delegazione della Federazione degli Schützen del Welschtirol (Trentino).

Pubblicità Pubblicità

Un momento utile, come è stato ribadito a proposito del dialogo, per proseguire i ragionamenti avviati sulle proposte programmatiche per la “casa comune” dell’Euregio avanzate dai cappelli piumati trentini, orientati a valorizzare il proprio contributo attivo nella società civile, e che a loro volta sono state riprese nel programma della presidenza trentina dell’Euregio.

All’incontro hanno partecipato oltre al presidente dell’Euregio il presidente della Federazione Enzo Cestari assieme a Mauro Agosti, Ettore Facchinelli e Manuel Pezzi.

“L’Euregio è e deve essere di tutti”, hanno ricordato i componenti della delegazione. “Questo – hanno aggiunto – è un tema ricorrente delle nostre proposte. Bisogna lavorare di più e far capire questa importante realtà a tutte le persone che vivono nei tre territori”. Il dialogo sui contenuti proseguirà con gli approfondimenti e con i prossimi appuntamenti che potranno coinvolgere la nuova sede Euregio di villa Moggioli a Trento.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità