Ecco il “Roen E-Bike Park”, un paradiso per gli amanti della bicicletta elettrica

L’obiettivo è chiaro (e ambizioso): essere un vero e proprio paradiso per gli appassionati della bicicletta elettrica.

È stato inaugurato nei giorni scorsi nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia a Cavareno il “Roen E-Bike Park”, un parco naturale con tracciati studiati appositamente per chi ama movimento, natura, territorio, cultura e sostenibilità.

Si tratta infatti di un nuovo prodotto turistico grazie al quale il Monte Roen potrà essere raggiunto da più località con percorsi definiti e attrezzati.

Sono in tutto 8 i sentieri che partono dal municipio di ognuno dei Comuni aderenti al progetto (Romeno, Predaia, Ruffrè-Mendola, Ronzone, Cavareno, Amblar-Don, Sanzeno, Sfruz) e che permettono di scoprire il paesaggio, la cultura e la storia dell’Alta Val di Non e della Predaia praticando nello stesso tempo una piacevole attività sportiva immersi nella natura.

Questa nuova proposta nasce come progetto territoriale di notevole portata, in grado di generare un volano economico capace di coinvolgere realtà commerciali, turistiche e diversi servizi con numeri potenzialmente molto importanti.

Il “Roen E-Bike Park” è stato fortemente voluto dalle amministrazioni comunali con capofila il sindaco di Romeno Luca Fattor, affiancato dai due consulenti Alberto Callovini e Fabio Spanti.

Un’iniziativa destinata non solo agli amanti delle due ruote, ma anche a coloro che prediligono il trekking, il running e il nordic walking: per la loro fruibilità, infatti, i percorsi potranno essere frequentati anche dagli appassionati di discipline differenti dall’e-bike, trasformando il territorio del Monte Roen in un vero e proprio “Active Park” e alimentando così un circuito virtuoso di servizi, offerte, prodotti e nuove attività.

Un’opportunità fondamentale per tutta la valle, con la visione futura di ampliare i sentieri includendo anche il territorio del Comune di Borgo d’Anaunia.

