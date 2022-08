Domato nella notte l’incendio di Ischia Podetti

Pubblicità

Ci sono volute 8 ore e quasi un centinaio di vigili del fuocoper avere ragione dell’incendio che ieri poco dopo le 18.00 è divampato nell’area della discarica di Ischia Podetti. (qui il video dell’incendio)

Sul posto fino a tarda notte hanno lavorato tenacemente i corpi dei vigili del fuoco di Trento, Cognola, Gardolo, Fornace, Lavis, Meano, Ravina, Romagnano, Vigolo Baselga, Sardagna e Sopramonte.

A prendere fuoco, per cause ancora in via di accertamento, del materiale ingombrante da riciclare depositato in una zona del piazzale.

Il materiale ammassato nel piazzale della discarica è stato smosso attraverso l’impiego di tre pale meccaniche: un’operazione attraverso la quale è stato scongiurato il rischio che le fiamme si propagassero ulteriormente.

L’area sarà illuminata per l’intera notte con le fotoelettriche per consentire ai Vigili del fuoco di monitorare la situazione. Eventuali piccoli focolai che dovessero svilupparsi saranno domati oggi attingendo l’acqua dal fiume Adige.