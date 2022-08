“Ciao Willy, avrai un intera comunità che pregherà e si ricorderà di te, buon viaggio” il saluto del Comune di Lavarone

Pubblicità

Perdere la vita in questo modo, a 17 anni, non è giusto. Willy era in Italia da circa un anno con i genitori ed il fratello. Si stava ambientando bene e l’esperienza sull’Alpe Cimbra con il gruppo degli scout di Lonigo (Vicenza) doveva essere una di quelle che si conservano nel cuore.

Poi, la tragedia: martedì 9 agosto il giovane si è tuffato dal pedalò e non è più riemerso (QUI il link) Fino ad oggi quando, nel pomeriggio, le acque del lago di Levico hanno restituito il suo corpo a famiglia e amici (QUI il link).

Una vera tragedia, un momento drammatico non solo per i genitori ed il fratello, ma anche per tutta la comunità di Lavarone.

A Facebook, tramite un commovente post, il Comune di Lavarone ha poi affidato i suoi saluti al giovane:

“Comunichiamo che dopo 2 giorni di ricerche è stato trovato il corpo di Willy.

Sono stati due giorni difficili e tristi per la nostra comunità, assieme alle nostre associazioni della Crocerossa e dei Vigili del Fuoco anche dei comuni vicini abbiamo cercato di stare vicino alla famiglia e al gruppo di scout cercando di non farli sentire soli.

Grazie alla squadra subacquea dei vigili del fuoco permanenti, che hanno lavorato con insistenza per raggiungere l’obiettivo di riportare Willy dalla sua famiglia.

Un grazie anche alla protezione civile, al gruppo Psicologi del popolo allo staff comunale e i Vigili Urbani.

Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e alla comunità di Lonigo.

La famiglia ci tiene a ringraziare tutte le persone che in questi giorni li hanno aiutati.

Ciao Willy, avrai un intera comunità che pregherà e si ricorderà di te, buon viaggio.”

