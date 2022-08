A Roverè della Luna un laboratorio di mosaico con l’artista Thomas Belz

Pubblicità

Si intitola “M&M Mosaico-Mandala” la nuova iniziativa che si terrà nei giorni 5, 7 e 9 settembre 2022 in orario 9.00-12.00 a Roverè della Luna.

A tenere il corso, che porterà alla costruzione del proprio mandala e che si svolgerà nel cortile antistante il punto di lettura, sarà l’artista Thomas Belz.

Partendo dal centro di un grande disco si realizzano file concentriche di curiose tessere striate che variano colori e spessori fino a completare un mandala personalizzato.

Ogni partecipante porterà a casa la propria opera. Iscrizioni in biblioteca al numero 0461.608182 o allo 0463.658884 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà data precedenza ai residenti (massimo 12 persone).

La proposta si rivolge ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

THOMAS BELZ – Thomas Belz è nato a Verona nel 1970 e si trasferisce in Piana Rotaliana dove trascorre l’infanzia e l’adolescenza in un ambiente familiare ricco di stimoli, grazie alla madre pittrice per passione e al padre artigiano-decoratore.

Nel 1992 si diploma all’Istituto delle Arti di Trento e da subito avvia un’attività di tipo artigianale e decorativo realizzando soprattutto trompe – l’oeil e murales.

A partire dal 2007, in collaborazione con associazioni, scuole e enti pubblici, dirige laboratori artistici manuali indirizzati sia a bambini che adulti. Nelle sue attività propone principalmente delle rivisitazioni di tecniche di natura “edile” che si focalizzano, in modo giocoso e creativo, sulla forma e la materia.

Parallelamente, Belz continua una propria ricerca espressiva che si concretizza principalmente nel mosaico. Ciò che lo affascina sono i colori e la luce intrinseca dei materiali.

Nel suo operare artistico accosta, incrocia e incastra le tessere di smalto vetroso con pezzi di pietra e “scarti” di piastrelle e stoviglie, poi li ricompone con un proprio ordine, rinnovandone il valore e ricercando nuove tessiture come trame narrative.

Dal 2005 espone i propri lavori in mostre personali e collettive.

