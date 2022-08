29 enne austriaca rifiuta un’eredità di 4 miliardi di euro

Pubblicità

La 29 enne austriaca Marlene Engelhorn, ereditiera austriaca e discendente di Friedrich Engelhorn (il fondatore del gruppo BASF [Badische Anilin und Soda Fabrik]) ha recentemente rifiutato un’eredità di quattro miliardi di euro (eredità che sarebbe il 90% di quanto le spetterebbe).

La giovane austriaca, studentessa di Lingua e letteratura tedesca a Vienna, ha dichiarato ai media di non meritare la propria ricchezza e di non volere questa eredità perché si tratta solo della fortuna di essere nata nel posto giusto: non ha lavorato per guadagnarsela. A quanto pare, per Marlene, “i soldi non fanno la felicità” ma creano solo grandi problemi. Essere ricchi va bene, ma non “troppo” ricchi.

Marlene non è nuova a queste decisioni: insieme ad altri 49 ricchi ereditieri, ha preso parte a Taxmenow, ovvero il movimento “Tassatemi subito” di Millionaires for Humanity. Questo movimento prevede che lo Stato prenda buona parte degli averi dei più ricchi al fine di amministrarli e di usarli a fin di bene, pagando i servizi pubblici e aiutando i bisognosi per diminuire le diseguaglianze sociali.

