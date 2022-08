Tamponamento fra tre auto in centro a Dermulo

Pubblicità

Il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Taio è dovuto intervenire ieri sera, martedì 9 agosto intorno alle 19, per la pulizia della sede stradale a Dermulo.

Poco prima si era verificato un tamponamento fra tre automobili sulla SS43 all’altezza dell’attraversamento pedonale, con tanto di semaforo, che collega la stazione della ferrovia Trento-Malé con l’albergo-ristorante Victory.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto, come detto, sono accorsi invece i Vigili del Fuoco per la pulizia della sede stradale.

