Progetto OccupAzione: le persone con disabilità possono presentare domanda per i lavori socialmente utili

A partire dal 16 agosto 2022 è possibile presentare domanda per partecipare al Progetto OccupAzione – Opportunità lavorative in lavori socialmente utili nell’ambito dei servizi alla persona, rivolto a persone con disabilità iscritte nell’elenco della Legge 68/99.

Si tratta dell’intervento 3.3.F del Documento degli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro; un’iniziativa che mira a favorire il recupero sociale e l’accrescimento delle competenze di persone con disabilità attraverso il loro inserimento presso Enti pubblici nel settore dei servizi alla persona.

Avviata per la prima volta nel 2016, l’iniziativa nasce da una doppia esigenza: da un lato, la necessità di creare opportunità di lavoro per persone con disabilità iscritte negli elenchi della Legge 68/99, che difficilmente trovano occupazione nel mercato del lavoro ordinario; dall’altro lato, il bisogno di soddisfare una domanda sempre crescente di sostegno alle persone anziane, sia all’interno delle case di riposo, sia a domicilio.

Il numero delle opportunità occupazionali viene stabilito annualmente in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai posti richiesti dagli Enti che aderiscono al Progetto OccupAzione. L’attuazione dei progetti proposti dagli Enti – che prevedono una durata media di 5 mesi (indicativamente nel periodo da dicembre ad aprile) – è affidata a cooperative sociali di tipo b).

Le mansioni affidate riguardano: attività di supporto, affiancamento e intrattenimento degli anziani ospiti in case di riposo o presso il loro domicilio.

I requisiti – Per presentare domanda è necessario essere iscritti nell’elenco provinciale della legge 68/99 e possedere i requisiti elencati nell’Avviso di selezione pubblicato nella sezione dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro.

Come presentare domanda – È possibile presentare domanda a partire dal 16 agosto fino alle ore 12 del 5 settembre 2022.

Il modulo di domanda è scaricabile dalla sezione dedicata sul sito di Agenzia del lavoro e deve essere:

consegnato dal candidato, previo appuntamento, presso il proprio Centro per l’impiego di riferimento;

oppure – previo accordo con l’operatore del Centro per l’impiego – spedito all’indirizzo di posta certificata che gli verrà indicato.

I candidati sosterranno un colloquio di selezione per verificare l’idoneità al lavoro richiesto. Le selezioni saranno effettuate da un nucleo di valutazione composto, per ogni Centro per l’impiego, da un operatore dell’Agenzia del Lavoro e dai responsabili degli Enti appartenenti a quello specifico territorio. I ritenuti idonei, prima dell’avviamento presso gli Enti, sono tenuti a seguire un breve percorso formativo.

L’assunzione è subordinata al possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di selezione e alla possibile verifica dell’idoneità alle mansioni effettuata con visita medica preassuntiva.

Per maggiori informazioni – Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/PROGETTO-OCCUPAZIONE-Aperte-le-iscrizioni-per-opportunita-lavorative-in-lavori-socialmente-utili-rivolte-a-persone-con-disabilita