«Prendievai»: la prima boutique in un’Apsp. Il negozio è gestito da volontari e apre due volte a settimana

Si chiama “Prendievai” ed è una vera e propria boutique a disposizione dei residenti della Rsa San Bartolomeo: una delle 4 strutture che fanno capo all’Apsp Civica di Trento.

Il piccolo negozio vive grazie all’impegno delle volontarie che hanno avuto la bella idea di dare un momento di socialità in più alle persone che vivono qui. L’occasione per una visita al negozio consente infatti di vedere qualche capo di abbigliamento, provarlo, avere il piacere della scelta. Ogni settimana si può fare un giro per vedere se c’è qualche novità.

E se non si trova nulla di proprio gradimento? Poco male perché Loredana Andreatta, Luisa Bassetti, Adriana Larcher, Sandra Moser e Giovanna Andreatta hanno sempre il metro e il block notes a portata di mano: prendono misure, taglie e richieste, perché il negozio ha pure una certa scorta in magazzino e, dunque, si può anche provare a “ordinare” qualcosa. L’apertura è tutti i venerdì dalle 9 alle 11 e ogni primo mercoledì del mese dalle 15.30 alle 17.30.

Prendievai si trova nell’atrio della Rsa: nel locale che durante la pandemia era stato attrezzato come stanza degli abbracci. Ha un ingresso esterno alla balconata che dà sul parco e uno interno nell’atrio. Dal lato dell’atrio, sfruttando il corridoio che porta al telefono pubblico, le volontarie hanno trovato pure il modo di sfruttare lo spazio per ricavarne una vera e propria vetrina.

Ma quanto costano i vestiti? Lo spiegano le volontarie: «Non costano nulla perché provengono da donazioni e, in qualche caso, sono capi lasciati in lavanderia, spesso nuovi e addirittura ancora confezionati».

La direzione della struttura, con Francesca Galeaz, spiega: «Teniamo molto a questa iniziativa, che ci permette di creare un nuovo punto di attrazione per i residenti e di animare ulteriormente la vita della nostra Rsa, anche per chi più difficilmente può essere accompagnato fuori.

Il negozio ci permette di disporre di un nuovo spazio per l’incontro, ci piace immaginarlo come la “piazza” di una città e rappresenta un’opportunità in più per sentirsi autonomi nella possibilità di scelta e acquisto di cose per sé. Ringraziamo le volontarie del gruppo “La Sacrestia” per l’idea e l’impegno; grazie anche al nostro servizio manutenzione, che si è messo a disposizione per allestire lo spazio in tempi molto brevi».

La presidente Michela Chiogna commenta: «Una bellissima iniziativa, fortemente voluta e ideata dai volontari che, per noi, sono una risorsa indispensabile. Hanno avuto il supporto dei familiari e dei loro rappresentanti e si sono impegnati per la realizzazione e l’allestimento, oltre che per la gestione. Grazie dunque per questa che è un’idea di vita, di mercato, di attività, di allegria. Speriamo di poter proporre iniziative simili anche nelle altre nostre strutture». Qui l’intervista.

Alla presentazione sono intervenuti anche il coordinatore del servizio sociale Giancarlo Fumanelli e il dirigente dell’economato Alessandro Fambri, che hanno illustrato questa nuova progettualità.