Per ferragosto a Cles quattro giorni di eventi ‘fantastici’

Durante fine settimana di ferragosto a Cles il motto sarà ‘vietato annoiarsi’! Una kermesse di eventi organizzati dalla Pro Loco di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles e il Consorzio Cles Iniziative, per trascorrere delle serate entusiasmanti all’insegna del divertimento con musica, gastronomia, ballo, mercatini e molto altro.

Si inizia venerdì 12 agosto alle 19,00 con una ‘cena tipica’ preparata dei Gruppi Rionali clesiani ed il piacevole sottofondo musicale live acoustic con Camping Guitars e LaLouise; a seguire alle 21,30 per gli amanti del rock italiano concerto degli ‘Alcatraz Litfiba Tribute’.

Sabato 13 agosto al mattino in piazza Granda artigiani, hobbysti e mercatino dell’usato; in corso Dante spazio alla spesa: ecco pronti a Km. 0 i prodotti freschi del territorio con il ‘Mercato contadino’. La sera alle ore 21,00 musica per tutti con il sound multigenere degli Jambow Jane.

Domenica 14 agosto saranno accontentati gli amanti del liscio, da ballare e da guardare, in compagnia dello straordinario danzatore Mattia Zini; l’evento è organizzato dal Circolo Pensionati e Anziani di Cles – Ore 20,30 in piazza Municipio.

Lunedì 15 agosto festa patronale di Santa Maria Assunta; ad ore 20,00 sarà celebrata la Messa nella chiesa omonima; a seguire la tradizionale processione, e per concludere il ferragosto in bellezza il concerto dell’apprezzatissimo Gruppo Bandistico Clesiano.

Per gli appassionati dell’arte a Palazzo Assessorile prosegue la mostra ‘Creature Fantastiche – Animali tra mito e realtà’. Per bambini e ragazzi, adulti che non vogliono crescere, amanti dei selfie, turisti e paesani curiosi, le installazioni interattive di Cracking Art e i suoi animali giganteschi che hanno invaso tutta la borgata.

Nella Batibôi Gallery tutta da vedere la mostra ‘Bosco e altre storie di animali’ con le opere di Aldo Valentinelli.

