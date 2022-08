Parco delle Terme di Levico: annullato il concerto “Ruota di Fortuna” de La Rossignol

Pubblicità

E’ stato annullato, per cause di forza maggiore, il concerto “Ruota di Fortuna“ de La Rossignol, previsto per oggi alle ore 18 presso il Parco delle Terme di Levico, nell’ambito del programma “Vivere il Parco” proposto dal Servizio provinciale per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale. Sarà riproposto lunedì 29 agosto sempre alle ore 18.00.

Rimane confermato l’altro appuntamento di questa settimana di “Vivere il Parco“, rivolto ai bambini. Domani, 11 agosto, alle 18, sempre nel Parco delle Terme di Levico presso l’Installazione Sequoia, si terrà lo spettacolo “Ho perso la mia nuvola“, proposto dal Teatro delle Quisquilie. Ingresso gratuito. Pubblicità Pubblicità

