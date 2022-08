Parcheggi rosa in arrivo a Nago-Torbole

Pubblicità

La giunta comunale di Nago-Torbole ha deliberato l’istituzione di spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza, o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Sarà creato un apposito contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”. Gli stalli riservati in tal senso, che saranno a disco orario, saranno 4. In particolare: 1 stallo nel parcheggio pubblico in Strada Granda – area ex Tomasi, 1 nel parcheggio in località Coel, 1 in via Castel Penede e 1 in via G. Matteotti fronte civico n. 27.

Come spiega il sindaco Gianni Morandi: «Un piccolo input positivo, una scelta che abbiamo adottato molto volentieri per dare una possibilità in più sul nostro territorio».

