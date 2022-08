Nuove tende da sole alla scuola dell’infanzia a Tuenno. E a settembre parte un metodo educativo innovativo alle elementari e alle medie di Ville d’Anaunia

Pubblicità

Grazie al contributo del Comune di Ville d’Anaunia la scuola dell’infanzia di Tuenno ha una nuova tenda da sole. Interventi di sistemazione sono in corso anche nella scuola materna di Rallo.

Si dimostra quindi come l’istruzione sia un ambito prioritario per il Comune guidato dal sindaco Samuel Valentini.

In settembre partirà poi la sperimentazione nelle due scuole elementari e nella scuola media di un nuovo metodo educativo all’avanguardia, primo caso in Val di Non e uno dei primi in Trentino.

