Ischia Podetti: solo chiamate d’emergenza al 112

Pubblicità

Pubblicità



Mentre i vigili del fuoco, Appa ed altri tecnici sono al lavoro per spegnere le fiamme, la Centrale d’emergenza invita fortemente i cittadini a non utilizzare il numero 112 per chiedere informazioni.

E’ importante che il numero unico di emergenza rimanga libero per le situazioni effettivamente critiche. L’indendio è ancora in corso (vedi video) e sono le ore 20.15. Sul posto ci sono decine di vigili del fuoco che tentano di spegnere le fiamme.

Come scritto nell’articolo pubblicato alcuni minuti dopo lo scoppio dell’incendio le fiamme avrebbero attaccato del materiale ingombrante depositato, secondo le prime informazioni, in una zona del piazzale.

Pubblicità Pubblicità

La combustione sta producendo molto fumo denso ed i vigili del fuoco, accorsi numerosi sul posto con mezzi e squadre di specialisti, raccomandano alla popolazione di tenere le finestre chiuse perché il vento sta portando la colonna di fumo verso alcune zone abitate in direzione Nord.

Sul posto anche i tecnici dell’APPA, nonché forestali, forze dell’ordine, polizia municipale e sanitari del 118 Trentino emergenza. Si raccomanda inoltre di evitare di transitare nella zona, salvo per necessità, fino alla conclusione dell’evento di cui sarà data puntuale comunicazione. Pochi minuti fa per rendersi conto della gravità della situazione è arrivato anche il governatore Maurizoo Fugatti. (vedi foto sotto)

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità