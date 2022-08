I defibrillatori in Provincia per aumentare la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini che si recano presso gli uffici

Pubblicità

Per rendere più efficace la gestione delle emergenze nelle attività di primo soccorso, il Servizio sicurezza e gestioni comuni, anticipando i tempi dell’obbligo di introduzione presso gli Enti pubblici, ha curato, in via sperimentale, l’installazione di quattro defibrillatori cardiaci in altrettante sedi.

Gli edifici che sono dotati di dispositivo DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno) sono: palazzo Sede, piazza Dante, 15; palazzo Centro Europa, via Romagnosi, 9; palazzo Centro nord Tre, via Gilli, 4; palazzo Tre torri, via Trener, 3. I dispositivi sono stati collocati presso le portinerie. Con la collaborazione di Trentino School of Management e sentendo anche il parere dei medici competenti saranno programmati specifici momenti di formazione per l’utilizzo dei dispositivi DAE.

Dopo questa prima installazione si prevede di dotare di questi dispositivi anche gli altri palazzi provinciali, secondo le previsioni normative introdotte dalla Legge n. 116 del 4 agosto 2021, che promuove, attraverso l’adozione di programmi pluriennali, la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso gli Enti pubblici ed altri luoghi pubblici.

