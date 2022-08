Dalla Fondazione Crosina Sartori Cloch 76 mila euro per un’estate inclusiva

Pubblicità

Anche quest’anno, come da prassi consolidata, la Fondazione Crosina Sartori Cloch Apsp ha emesso un bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore di enti del terzo settore che organizzano attività educative e ricreative, a favore di minori, nel periodo estivo.

La novità è costituita dal numero di domande pervenute, in netto aumento rispetto al passato, e dai contributi erogati, anch’essi in sensibile crescita: segno dell’impegno che questa Apsp, nel rispetto del suo ruolo statutario, riversa sul territorio.

L’intento di queste erogazioni è infatti dare la possibilità di partecipare, alle attività estive, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che fanno parte di nuclei familiari, residenti nel Comune di Trento, che altrimenti faticherebbero a sostenere le relative spese.

Il contributo viene erogato all’ente che propone l’attività: questo deve impegnarsi per garantire il raggiungimento dell’obiettivo della Fondazione.

Le attività devono svolgersi nel periodo compreso tra il primo giugno e il 18 settembre e alla Fondazione sono pervenute 17 richieste, corrispondenti ad altrettanti progetti, proposti da 13 enti del terzo settore. Di questi, 15 progetti (per 12 enti) hanno avuto esito positivo, per un totale di contributi erogati di circa 76.500 Euro.

Nel dettaglio, sono state sostenute le seguenti iniziative: Asd Ata Battisti Trento col progetto “Vola con noi – Lo sport per l’inclusione”; Asd Ata Trento Volley con “Volleypiù – Volleyplus”; Gruppo Oasis Aps con “Gioca estate 2022”; Ad Pallacanestro Villazzano “Il basket uno sport per amico”; Cooperativa sociale Asd Arca di Noè onlus “Alla scoperta del nostro territorio per far crescere le autonomie”; Gsd Cristo Re Calcio “Le giornate del calcio 2022”; La Coccinella cooperativa sociale onlus con ben 4 progetti “Artestate”, “Estate in Bondone new”, “Giocanatura”, “MuseCamp”; Sport senza frontiere Trentino Aps con “Un’estate sportiva!”; Arcobaleno Basket “Più sport per tutti – Sport estate insieme… tutti in movimento!”; Gs Solteri San Giorgio Asd “Football Camp 2022”; Asd Sportivando, “Colonie estive”; La Bussola società cooperativa sociale “E-state in Clarina”.

