Caso Iob: l’uomo sarebbe stato gettato vivo nel lago di Santa Giustina

Secondo l’autopsia eseguita sul corpo del 59 enne, l’uomo sarebbe stato colto alla sprovvista e colpito alla testa 17 volte, tuttavia il decesso sarebbe avvenuto per annegamento (QUI link).

Il custode forestale, sopravvissuto ai 17 violenti colpi, sarebbe quindi stato gettato nel lago ancora vivo: secondo l’autopsia, Fausto Iob avrebbe respirato in modo autonomo prima di annegare.

Ancora non si conosce l’ora del decesso, anche se si presuppone si accaduta tra la mattina del 3 giugno (dopo le 10:30 dato che a quell’ora era stato visto in panificio) ed il pomeriggio del 5. Rimane sconosciuto l’oggetto utilizzato per colpire Iob: cosa può essere stato così maneggevole e allo stesso pesante? Ricordiamo che uno dei colpi gli aveva spaccato la scatola cranica.

Resta un giallo anche il come Iob sia stato gettato nel lago: sul corpo non risultano esserci segni di trascinamento. È, quindi, possibile che possano esserci più persone coinvolte in questo omicidio? Che più soggetti lo abbiano sollevato/trascinato e poi gettato nel lago?

Rimane in carcere a Spini di Gardolo, accusato di omicidio pluriaggravato, il boscaiolo di 37 anni David Dallago (QUI link 1 – QUI link 2 – QUI link 3): l’uomo – assistito dal suo avvocato Angelica Domenichelli – era stato ascoltato a inizio luglio ed è sempre restato fermo sulla sua posizione nel definirsi innocente. Ora, si attendono i risultati delle analisi effettuate dai Ris di Parma sulla tracce biologiche rinvenute nell’auto di Dallago lo scorso 25 giugno.

Sono ancora tanti gli interrogativi su questo omicidio – quando è stato colpito Iob? Quando e come è stato gettato nel lago? Chi aveva una una ragione per colpirlo? Che oggetto è stato utilizzato? Possono essere coinvolte più persone? Dallago che ruolo ha in tutto questo (se ne ha uno)? – e, almeno per il momento, ancora nessuna risposta certa.

