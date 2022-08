Ville d’Anaunia: come promuovere il territorio in modo ironico e accattivante

Pubblicità

In questa estate 2022, il comune di Ville d’Anaunia ha fatto un passo avanti nella promozione del territorio: ha chiamato uno degli YouTuber più apprezzati del momento.

Andrea Lorenzon è un creatore digitale che conta un buon numero di follower (105k iscritti su YouTube, 237k su Instagram, 92,5k su TikTok) ed è noto sul web non solo per il canale YouTube “Cartoni Morti” (1,29 milioni di iscritti su YouTube e 926,778k seguaci su Facebook) ma anche per gli esilaranti video in cui diventa una guida turistica ironica e davvero fuori dal comune.

Ville d’Anaunia – invece – è un comune italiano particolarmente giovane della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige: istituito il 1º gennaio 2016 in seguito alla fusione degli ex comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno, ora vede proprio Tuenno come proprio capoluogo.

Il nome di questo comune prende ispirazione dalla denominazione ottocentesca della zona di Nanno, Tassullo e Tuenno, che veniva chiamata “Ville” e faceva capo alla Pieve di Tassullo.

Tanti curiosità e umorismo sono il mix vincente per i video dal format davvero apprezzato. “Mi ha chiamato direttamente il comune di Ville d’Anaunia per poter rendere “pubblica” la sua esistenza in tutta Italia – racconta Andrea Lorenzon – Il mio è un tipo di documentario dai ritmi vivaci e pieno di umorismo, quindi si presta tramite internet ad essere condiviso e quindi diffuso molto largamente.

È un tipo di format che mi sono inventato per poter viaggiare e allo stesso tempo scoprire posti nuovi, lusso che pochi possono permettersi e che di solito viene ritagliato all’interno delle vacanze (che invece servirebbero per rilassarsi e staccare la spina).

Ho notato che si tratta di un terreno poco battuto, internet è pieno di travel vloggers ma non di documentaristi, ossia c’è molta gente che si riprende mentre viaggia ma poca che racconta la storia dei paesi in modo accattivante.

Trovo infatti che siamo abituati a vedere documentari spesso autoreferenziali, che fanno il compitino dandoti le nozioni ma che non si preoccupano di essere interessanti per chi guarda.”

Questo autunno, in occasione dell’Oktoberfest, avremo occasione di vedere a Trento Andrea Lorenzon: siamo ancora ad agosto ma chi non vede l’ora di vedere il prossimo video sul Trentino?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Lorenzon (@cartonimorti)

