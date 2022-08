Scoperto un nuovo virus in Cina: 35 contagiati, attacca il fegato e i reni

Pubblicità

Almeno 35 persone risultato essere state contagiate da un nuovo virus di origine animale nelle province cinesi dello Shandong e dell’Henan. Lo riporta l’agenzia Ansa che conferma che per questa malattia non esiste il vaccino.

Secondo un pool di scienziati di Cina e Singapore, che hanno pubblicato un articolo sul New England Journal of Medicine, responsabile del contagio è un henipavirus (chiamato Langya henipavirus, abbreviato in LayV) che è associato ad alcuni casi febbrili; le persone infette hanno sintomi tra cui febbre, affaticamento, tosse, anoressia, mialgia e nausea.

Gli henipavirus sono classificati dall’Oms come virus di livello 4 di biosicurezza: possono causare gravi malattie negli animali e nell’uomo con tassi di mortalità compresi tra il 40 e il 75%. Attacca per lo più fegato e reni.

Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per l’henipavirus; l’unica terapia è la gestione delle complicanze. Il virus è molto più potente del covid e causa una mortalità molto maggiore.

Il genere henipavirus è una delle zoonosi emergenti nella regione Asia-Pacifico . Sono stati osservati infatti altri virus di questa famiglia, come Hendra (HeV) e Nipah (NiV), che possono infettare gli essere umani e che trovano nei pipistrelli il loro ospite naturale.

Il primo henipavirus scoperto è stato Hendra virus, nel settembre del 1994. Prima conosciuto come morbillivirus equino, ha infettato e causato la morte di 13 cavalli e del loro addestratore a Hendra, un sobborgo di Brisbane, in Australia.

Nel 1998 in un allevamento di maiali della Malaysia, venne identificato un focolaio di una malattia neurologica e con sintomi respiratori, che ha portato al contagio di 265 esseri umani e 105 morti.

Si scoprì solo nel 1999 che si trattava di un virus che venne chiamato Nipah virus.

Nel 2009 sono state rilevate in Eidolon helvum, un pipistrello della frutta che vive prevalentemente in Ghana, tre sequenze di RNA appartenenti a tre nuovi virus in relazione filogenetica con i già noti henipavirus.

La scoperta di questi nuovi henipavirus al di fuori dell’Australia e dell’Asia indica che la regione di potenziale endemicità degli henipavirus potrebbe essere mondiale.

