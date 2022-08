Predaia, Luca Orsingher in Consiglio comunale al posto di Mauro Schwarz

Pubblicità

È Luca Orsingher, classe 1997 di Tavon, a prendere il posto in Consiglio comunale di Mauro Schwarz, già sindaco di Smarano per 15 anni anni dal 1995 al 2010.

L’ex assessore e vicesindaco di Predaia è stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale a seguito delle assenze ingiustificate che si sono protratte per più di tre riunioni consiliari consecutive alle quali non è seguita risposta alla richiesta di presentazione di cause giustificative.

In realtà da oltre un anno Schwarz aveva di fatto preso le distanze dalla vita amministrativa di Predaia: dal momento in cui la sindaca Giuliana Cova gli aveva revocato l’incarico e le deleghe a lavori pubblici, viabilità, cantieri comunali, decoro dell’ambiente per la frazione di Smarano, programmazione e sviluppo della sentieristica e delle aree turistiche (qui l’articolo).

A entrare a far parte del Consiglio al posto di Schwarz, il quale aveva ottenuto 212 voti alle elezioni, è stato il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista “Predaia in Comune”, ovvero il 25enne Luca Orsingher, che alle votazioni di settembre 2020 aveva raccolto 177 preferenze, la cui surroga è stata approvata all’unanimità.

