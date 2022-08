In val di Non e Sole il casting per il nuovo film diretto da Maura Delpero

Pubblicità

Il casting è rivolto agli abitanti di Val di Sole, Val di Non, Val di Peio e Val di Rabbi ed è la seconda sessione dei provini che si sono già effettuati tra il 22 e il 30 giugno 2022.

La ricerca è per per il nuovo film della regista Maura Delpero, originaria di Vermiglio (la sua opera prima Maternal ha riscosso successo e consensi in tutti i principali festival, dal Locarno Film Festival alle candidature ai David Di Donatello e ai Nastri D’Argento). Il film si girerà nel 2023

L’organizzazione sottolinea che la scelta è stata fatta per evitare principalmente l’afflusso turistico che non si addice alle specifiche dei personaggi che si stanno cercando.

Il casting si svolgerà a Malè in via Taddei de Mauris, 4 presso la sala prove accanto alla palestra delle scuole medie i giorni 19,20,21,22 agosto dalle ore 10 alle 18. Si replica poi a Cles in via Marconi, 26 presso il cinema teatro di Cles i giorni 23, 24, 25 e 26 agosto sempre dalle 10 alle 18.

Il casting cerca bambini da 8 agli 11 anni e ragazze dai 12 ai 22 anni circa, poi anche bambini dai 5 fino agli 8 anni e un ragazzo da 14 a 17 anni. Per gli adulti invece si cerca una figura donna dai 45 ai 65 anni e un uomo dai 50 ai 70 anni. (Sotto la locandina)