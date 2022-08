In bicicletta sul viadotto e nella galleria dei Crozi – IL VIDEO

Pubblicità

Ci risiamo: sul viadotto e nella galleria dei Crozi è vietato circolare con la bicicletta nei periodi normali, figuriamoci ora che siamo nel pieno dei lavori di manutenzione con una galleria che nella prima parte è stata anche ristretta sulla carreggiata.

A non pensarla così è stato un ciclista ripreso da un automobilista (qui il video) rimasto perplesso nel vedere l’uomo pedalare come un pazzo su una strada pericolosissima.

Le indicazioni ci sono, ma il ciclista dovrebbe metterci anche il suo cervello per capire se può transitare o no perché potrebbe trovarsi dinnanzi a situazioni impreviste.

In tali situazioni il Ciclista non può lasciare nulla al caso, quindi dovrebbe tornare indietro e fare un’altra strada oppure con cellulare chiedere informazioni alla polizia stradale per sapere come stanno le cose per quella specifica strada o galleria.

Purtroppo non è un caso isolato, molti ciclisti infatti si sono infilati tranquillamente nelle gallerie del Bus de Vela, o in quelle di Martignano.

Delle serie insomma: non sarà di certo l’ultima volta che vedremo i ciclisti nelle gallerie, a loro rischio e pericolo naturalmente. (clicca qui per vedere il video integrale)

